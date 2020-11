Jerónimo: Rio escolheu papel secundário no casamento com Chega

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:41 Facebook

Jerónimo de Sousa acusou Rui Rio de tentar desviar as atenções do acordo do PSD com o Chega nos Açores, ao apostar na inviabilização do congresso do PCP dentro de uma semana. Para o líder do PCP, o social-democrata acha que ainda está no tempo da Ditadura.

"Não percebo o dr. Rui Rio, o seu foco. Tendo em conta o seu posicionamento de colocar no Centro da Direita a Extrema Direita, reservando a um papel supletivo, secundário, para Rui Rio. Como tem sido criticado por isso, acha que encontrou aqui [no evento comunista] a descoberta da pólvora, atacando o PCP e o seu congresso", disse Jerónimo de Sousa, à saída de uma reunião com a Associação da Hotelaria, Restauração, reagindo assim às críticas de Rio à reunião magna dos comunistas.

Segundo o secretário-geral do PCP, os sociais-democrata "fizeram pressões que pessoalmente inquietam". "Quando [Rio] diz que, se governasse, proibiria o congresso do partido, nem sequer invoco a lei, nem sequer invoco a Constituição da República, que proíbe qualquer proibição", atirou, lembrando a perseguição que sentiu na pele antes do 25 de Abril quando se bateu pelo direito à expressão e manifestação política. "Não gostaria de voltar a esse tempo", frisou.

Jerónimo salientou que o evento comunista, que se realizará a 27, 28 e 29 de novembro em Loures, "já está tratado com as autoridades de saúde".

"Estão criadas as condições. Com grande esforço, como tenho dito: reduzir de 1200 para 600 delegados, reduzindo centenas e centenas de convidados, que iriam participar, e dezenas de delegações estrangeiras, aplicando as medidas sanitárias de proteção absoluta, distanciamento social, máscaras - estão garantidas essas condições", anunciou. "Como se imagina, dá muito trabalho, é exigente, mas somos assim: assumimos a responsabilidade, cumprimo-la", concluiu, admitindo que o horário da reunião magna do PCP, que pode ou não eleger o seu sucessor, irá decorrer entre as 10.30 horas e 20 horas na sexta-feira e sábado, e entre as 10.30 horas e as 13 horas, no domingo.