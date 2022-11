Jerónimo teme "confrontação global" e critica PS "inclinado para a Direita"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 11:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral cessante do PCP acusou, este sábado, o PS de estar "cada vez mais inclinado para a Direita", garantindo que os comunistas irão "redobrar a tomada de iniciativa". Na sua última intervenção enquanto rosto principal do partido, Jerónimo de Sousa também alertou contra o "perigo de uma confrontação global", acusando a União Europeia (UE) de uma "extraordinária submissão dependência" face aos EUA e apelando às negociações na guerra da Ucrânia. No fim do discurso, foi ovacionado.

Lamentando a "redução da expressão parlamentar do PCP", que considerou ter sido "alcançada na base de uma operação de chantagem e mistificação", Jerónimo desferiu um forte ataque ao PS, acusando-o de estar "cada vez mais inclinado para a Direita".

Para Jerónimo de Sousa, existe um "costas com costas do PS com o PSD, o CDS, a IL e o Chega" naquilo que é "decisivo", e que vai da recusa de "reposição na plenitude" dos direitos laborais "extorquidos" até à "farsa" do acordo de rendimentos obtido entre o Governo e alguns parceiros sociais. O Executivo, segundo o comunista, "nega aos salários o que dá em benefícios e alcavalas de milhares de milhões ao grande capital".

PUB

No primeiro dia da Conferência Nacional do PCP, Jerónimo prosseguiu o ataque cerrado ao PS, denunciando a "retoma do processo privatizador". A este propósito, deu os exemplos da TAP, das "novas PPP que se preparam na ferrovia" ou da "transferência de milhões para os grupos de saúde".

Já no que toca à inflação, segundo o secretário-geral cessante, o Governo prefere ignorar as causas e "empurrar as culpas para os salários", atuando primeiro "a coberto da epidemia e, depois, da guerra e das sanções". O Orçamento do Estado que o PS irá fazer aprovar "aprofundará o empobrecimento", assegurou.

Jerónimo denunciou ainda a "intensificação da campanha antidemocrática, de forte pendor anticomunista", num quadro em que a Direita procura impor "agendas de natureza retrógrada, demagógica, neoliberal ou fascizante". Nesse sentido, a "concertação" entre o PS e os partidos da Direita "não nos pode deixar descansados", vincou.

Terminado que está o período da geringonça, Jerónimo destacou a necessidade de o PCP "redobrar a tomada de iniciativa". Aqueles que previram que o partido iria "soçobrar" perante os ataques "enganaram-se e vão continuar enganados", atirou, recebendo uma salva de palmas.

Entre as prioridades do partido, elencadas por Jerónimo, contam-se o aumento geral dos salários, a valorização das reformas e a defesa da produção nacional. Também referiu temas como o direito à habitação, o ambiente ou o "fortalecimento das organizações e movimentos de massas".

O PCP reúne, este fim de semana, a quarta Conferência Nacional da sua história. Este sábado à noite, Paulo Raimundo, de 46 anos e membro do Comité Central, deverá ser eleito secretário-geral, sucedendo a Jerónimo.