Equipa de Sá Fernandes fica até 2024 devido à requalificação do espaço

A ministra dos Assuntos Parlamentares afirmou, esta terça-feira, que a requalificação do espaço onde terá lugar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) "justifica" que a equipa do coordenador do evento, José Sá Fernandes, continue em atividade até dezembro de 2024. Ana Catarina Mendes revelou também que já estão inscritos 495 mil peregrinos e que o plano de mobilidade para o evento será conhecido, "seguramente, até ao fim de março".

"A seguir à Jornada haverá ainda coisas para fazer", afirmou a governante, no final de uma audição sobre a JMJ, no Parlamento. No entender de Ana Catarina Mendes, isso "justifica" a extensão do período de atividade do grupo de projeto do evento, de modo a que, terminada a JMJ, "continue o trabalho de requalificação". A equipa de Sá Fernandes permanecerá, assim, em funções até cerca de 16 meses após a realização do encontro.

Questionada por vários partidos sobre a pertinência dessa decisão, a ministra insistiu que "há muito que era desejado" que a zona ribeirinha de Lisboa e de Loures fosse "requalificada e posta ao serviço das populações". Após a JMJ, o objetivo é que o local lhes seja "devolvido", de modo a que os habitantes possam "usufruir de um grande espaço de lazer". Desse modo, ficará concluído um processo ali iniciado por altura da Expo 98, frisou.

"Estas coisas demoram", argumentou Ana Catarina Mendes, lembrando que, após um evento desta magnitude - disse esperar entre 1,5 e 2 milhões de peregrinos -, "é também preciso fechar contas" e concluir outras atividades. Embora o grupo de projeto permaneça em funções até ao fim de 2024, a ministra esclareceu que as Câmaras de Lisboa e de Loures terão sempre "autonomia" para decidir o que fazer no espaço da JMJ.

Já há 495 mil inscritos, Estado vai gastar até 26 milhões

A ministra dos Assuntos Parlamentares anunciou também que o plano de mobilidade para a Jornada será divulgado, "seguramente, até ao fim de março", explicando que toda essa preparação "demora algum tempo". O Governo está a trabalhar para garantir que, entre 1 e 6 de agosto, o país tem a capacidade de receber até 2 milhões de pessoas.

De modo a garantir a fluidez nos transportes públicos sem que os peregrinos "congestionem as bilheteiras", Ana Catarina Mendes referiu que está a ser preparado um "Kit do Peregrino", destinado a todos os que participem no evento, que deverá incluir "um passe mais barato".

A governante também revelou que, até esta terça-feira, já se inscreveram um total de 495 421 peregrinos na JMJ. A nacionalidade dominante é a espanhola, com 52 824 inscritos, seguindo-se a francesa e a portuguesa.

Ana Catarina Mendes também aproveitou para esclarecer que o Estado "estima investir até 26 milhões de euros" na JMJ, assegurando que o Governo está "a fazer tudo o que é possível para conter os gastos". Recorde-se que, segundo o que tem sido noticiado, o investimento estatal na Jornada poderia ascender a 36,5 milhões de euros.