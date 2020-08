JN Solidário oferece cabazes de alimentos a famílias carenciadas

Marta Neves Hoje às 13:30 Facebook

Mais uma vez graças aos leitores do JN, foi possível reunir verbas e adquirir 30 cabazes de alimentos que foram distribuídos por seis instituições com reconhecido trabalho no Porto, em Aveiro e em Braga.

Com o país a atravessar uma grave crise económica, causada pela quebra de atividade devido à pandemia da covid-19, a Associação JN Solidário não podia deixar, neste momento tão difícil, de ajudar quem mais precisa.

"Esta crise acentuou as desigualdades sociais e o JN Solidário não poderia ficar indiferente ao agravamento da situação de carência alimentar que afeta muitas famílias. Quisemos ajudar através de associações que estão no terreno, para não nos sobrepormos às redes já existentes. Acreditamos que esta é a melhor forma de chegar a quem realmente precisa", sublinha Domingos de Andrade, diretor do Jornal de Notícias.

A paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, em Espinho, foi uma das entidades que se deslocaram à sede do JN, no Porto, para levantar os bens alimentares.

Tânia Tavares, catequista na paróquia e elemento ativo na Pastoral Juvenil, admitiu o quanto esta doação é importante: "Vai ajudar muito! Temos tido muita colaboração da comunidade e não só, mas mais ajudas são sempre ótimas". "Cada vez há mais famílias carenciadas que precisam de apoio. A paróquia surge muitas vezes como último recurso, quando a Segurança Social não consegue dar mais respostas", juntou.

250 refeições por dia

No trabalho de terreno levado a cabo pela paróquia em Espinho, Tânia Tavares constatou que "a pandemia trouxe mais famílias necessitadas". Nomeadamente, "famílias numerosas". "Muitas pessoas não têm muito à vontade para pedir ajuda e nós conseguimos lá chegar ", explicou.

Tânia reforça que a paróquia "já estava disponível para os mais necessitados", mas com a pandemia a ajuda alimentar passou a ser diária. "Estão a sair cerca de 250 refeições por dia, com a ajuda de voluntários crentes e não crentes, que se revezam em equipas para confecionar as refeições nas próprias instalações da paróquia e também para as distribuírem", concluiu.

Tânia Tavares (de azul), da Paróquia de Espinho, recebeu os cabazes de alimentos Foto: Artur Machado / Global Imagens

Instituições

Para além da paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, receberam cabazes alimentares a IPSS Florinhas do Vouga, de Aveiro; o Movimento Re-food, de Ermesinde, Valongo; a Associação Coração Amarelo, do Porto; o Projeto SA, de Braga; e a Equipa Sócio-Caritativa da Basílica dos Congregados, também de Braga.

Cabaz solidário

Cada cabaz contém leite, fruta em calda, marmelada, bolachas, biscoitos, gelatina, salsichas, atum, esparguete, feijão em lata, arroz, óleo, doce de morango, azeite, pão de leite, açúcar e bombons.

Associação

As ajudas financeiras para a Associação JN Solidário podem ser feitas para a conta com o IBAN PT 50 0033 0000 4551 4446 1190 5.