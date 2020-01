Joacine contraria assembleia quanto à divulgação de votação do OE

Hoje às 11:12 Facebook

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, afirma em resposta à Assembleia do partido que o Grupo de Contacto (direção) nunca se opôs à sua reserva quanto ao sentido de voto no Orçamento do Estado de 2020.

Joacine Katar Moreira apresentou no sábado ao Congresso do Livre, que hoje termina em Lisboa, documentos com o conjunto de trabalhos desenvolvidos desde o início do seu mandato, há cerca de dois meses, juntamente com um direito de resposta à resolução elaborada pela 42.ª Assembleia do partido, que propunha retirar-lhe a confiança política.

Nesse documento, com 12 páginas, a deputada responde "aos ditos pontos não cumpridos", enumerados pela Assembleia do Livre ao longo do mesmo número de páginas.

Joacine refere que o comunicado divulgado no 'site' após a votação em plenário do Orçamento do Estado para 2020 "seguiu o documento do GC [Grupo de Contacto] e do GT Programa, com contribuições dos círculos temáticos e com contribuições individuais dos membros do partido".

Joacine Katar Moreira alegou que, na reunião com o partido sobre o sentido de voto do Livre no Orçamento do Estado para 2020, não recebeu "conselho contrário" quanto à sua intenção de manter a reserva sobre como iria votar.

"Nessa reunião comuniquei que gostaria que o voto fosse apenas conhecido no momento da votação, que decorreria no dia seguinte, durante a tarde. Desta intenção não foi recebido conselho contrário da parte dos membros do GC naquele momento", alega Joacine Katar Moreira.

A deputada acrescentou que "tampouco" lhe foi dito que seria a "vontade do colégio da direção 'viabilizar o orçamento ao PS'", como alega "ter lido na imprensa".

Joacine Katar Moreira absteve-se na votação na generalidade do OE2020.

Segundo a resolução anteriormente publicada pela 42.ª Assembleia do partido, a deputada descurou, "reiteradamente, a comunicação e envolvimento dos órgãos do partido", nomeadamente nas negociações com o Governo relativamente ao OE2020, recusando-se a revelar o sentido de voto do Livre até ao momento da votação, "contra o conselho do GC".

Hoje, segundo e último dia do IX Congresso do Livre, são revelados os resultados da eleição para os órgãos internos do partido, votação que decorreu ao longo do dia de sábado, primeiro desta reunião magna, em voto secreto.

A deputada não votou para os órgãos internos do partido, segundo fonte oficial do partido.

Joacine Katar Moreira, que até agora integrava o Grupo de Contacto, não consta em nenhuma das listas candidatas àquele órgão, ou ao Conselho de Jurisdição, nem apresentou candidatura individual à Assembleia do partido.