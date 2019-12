Joacine falha último debate quinzenal do ano com primeiro-ministro devido à cimeira do clima

Hoje às 14:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, vai faltar esta terça-feira ao último debate quinzenal com o primeiro-ministro deste ano, no parlamento, por estar em Madrid, na cimeira das Nações Unidas sobre o clima (COP25).

Segundo fonte do gabinete da deputada única do partido da papoila, Joacine Moreira viajou na segunda-feira para a capital espanhola, integrada na comitiva da comissão parlamentar de Ambiente, e só vai regressar na noite de hoje a Portugal.

A COP25 começou segunda-feira (02 de dezembro), com a presença de 50 líderes mundiais, incluindo o primeiro-ministro português, António Costa. A 25.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, prolonga-se até sexta-feira.

Esta terça-feira, o partido Livre decidiu não aplicar qualquer sanção disciplinar à sua deputada única devido à polémica abstenção num voto no parlamento sobre uma investida israelita na Faixa de Gaza, mas lamentou as declarações públicas de Joacine Moreira.

Em comunicado, a Assembleia do Livre, órgão dirigente alargado e máximo entre Convenções reunido domingo e segunda-feira, mostrou-se "verdadeiramente consternada pelos acontecimentos das últimas semanas" em que o partido "tem estado envolvido e no evitável conflito em público a que esteve sujeito" e defendeu que "devem ser reiterados os valores que pautam a intervenção pública dos membros do Livre, incluindo os eleitos, nomeadamente a lealdade, urbanidade, o respeito pelas decisões legítimas dos órgãos e a colegialidade na tomada de decisões".

Pelos mesmos motivos de agenda, Joacine Moreira também não marcou presença hoje na Assembleia da República nas reuniões que o Governo está a ter com os diversos partidos com assento parlamentar para apresentar a sua proposta de Orçamento do Estado para 2020.