Joacine quer saber quanto custa combater as alterações climáticas

A deputada do Livre questionou António Costa sobre questões relacionadas com imigração e as desigualdades. Mas Joacine Katar-Moreira quis sobretudo saber quanto o Governo tenciona gastar no combate vai gastar com o combate às alterações climáticas.

A primeira intervenção de Joacine Katar-Moreira centrou-se em três temas. A deputada do Livre questionou o primeiro-ministro sobre questões relacionadas com a imigração mas também colocou perguntas quanto ao combate às desigualdades.

A deputada do Livre criticou ainda o valor do Salário Mínimo Nacional, que considerou "absolutamente miserável". E questionou António Costa sobre o tema do momento, ao perguntar quanto tenciona o Governo gastar com o combate às alterações climáticas.