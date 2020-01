João Almeida promete relação institucional com Chicão e critica ex-apoiante

Carla Soares e João Paulo Costa Hoje às 13:45 Facebook

João Almeida, deputado e derrotado no congresso de Aveiro, disse este domingo à entrada do congresso que a relação parlamentar com o novo líder do partido, Francisco Rodrigues, será "institucional" e criticou António Carlos Monteiro, que o apoiava, por ter aceitado fazer parte da lista da comissão política nacional de Chicão como vice-presidente.

"Ao contrário do que António Carlos Monteiro afirmou, ele não aceitou o convite do Francisco à minha frente, soube disso esta manhã por mensagem, mas não me surpreende porque está a acordo com algumas coisas que se passaram aqui no congresso, questões de caráter", lamentou à entrada do congresso.