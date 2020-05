João Félix e Vasco Palmeirim assinalam Dia Mundial da Língua Portuguesa na Telescola

JN/Agências Hoje às 12:13 Facebook

O futebolista João Félix e o apresentador Vasco Palmeirim vão falar aos estudantes da telescola sobre a importância do português e do exercício físico, no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Fonte do gabinete da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, adiantou que as mensagens serão transmitidas numa emissão especial do #EstudoEmCasa (conhecido por Telescola), dirigido aos estudantes que devido à pandemia de covid-19 não podem ir à escola.

O objetivo da iniciativa é "chegar e sensibilizar os mais novos, crianças e jovens".

As mensagens de João Félix e Vasco Palmeirim foram gravadas pelos próprios e serão difundidas através da RTP Memória, RTP Internacional e RTP África.

O Dia Mundial da Língua Portuguesa será ainda assinalado nos conteúdos formativos dos módulos transmitidos pela telescola.

Este primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa assinala-se com uma cerimónia e um concerto "online" em que participam duas dezenas de personalidades lusófonas da política, letras, música ou desporto.

A iniciativa resulta de uma parceria entre o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, CPLP, representação portuguesa na UNESCO, ONUNews e RTP, e será transmitida às 12:00 de Portugal no canal Youtube do Camões.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) oficializou a data no ano passado, mas desde 2009 que, em 05 de maio, era comemorado o Dia da Língua e da Cultura Portuguesa, instituído pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O português é falado por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes, ou seja, 3,7% da população mundial.

É língua oficial dos nove países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) e Macau, bem como língua de trabalho ou oficial de um conjunto de organizações internacionais como a União Europeia, União Africana ou o Mercosul.