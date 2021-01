João Ferreira: ameaças à democracia são "bicho" que "só entra na madeira podre"

JN/Agências Hoje às 20:39 Facebook

O candidato presidencial João Ferreira disse, esta sexta-feira, que as ameaças à democracia são como "o bicho", que "só entra na madeira podre", e avisou que é intervindo no presente e construindo outro futuro que se "esconjuram" essas ameaças.

"Sabemos que mais do que clamar, projetar, apontar estas ameaças, é intervindo no presente para resolver problemas e construir outro futuro que esconjuramos estas ameaças. Isto é como o bicho, que só entra na madeira podre", declarou, numa sessão pública realizada no Rossio.

Durante a sessão, foram projetadas na fachada do Teatro D. Maria II imagens e declarações de João Ferreira através de "vídeo mapping", numa iniciativa que durou pouco mais de meia hora e que juntou algumas dezenas de pessoas.

Antes da intervenção do eurodeputado e candidato a Presidente da República apoiado pelo PCP e PEV, o secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, aproveitou para apelar para que "nenhum voto se perca", elogiando a "seriedade" e o "rigor" com que decorreu a campanha de João Ferreira.

"Esta força, esta força que rompeu com preconceitos, que calou os insultos, que foi capaz de ter uma posição construtiva tem de ser devidamente valorizada e por isso mesmo saudada", sublinhou Jerónimo de Sousa, numa sessão em que interveio também a mandatária nacional da candidatura, Heloísa Apolónia.

No último dia da campanha para as eleições de domingo, João Ferreira visitou uma assembleia de voto em Alverca, Vila Franca de Xira, e o quartel dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, em Loures.