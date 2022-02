João Ferreira Diniz expulso da Ordem dos Médicos sete anos depois

Inês Schreck Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Médico condenado no processo Casa Pia por abuso sexual de menores recorreu de todas as decisões até ao Tribunal Constitucional. Enquanto isso pôde exercer a sua atividade profissional.

O médico João Ferreira Diniz, condenado no âmbito do processo Casa Pia, está definitivamente impedido de praticar qualquer ato profissional médico. A expulsão da profissão foi publicada ontem num edital do Conselho Superior da Ordem dos Médicos.

A sanção surge sete anos depois de a Ordem decidir a expulsão daquele clínico e numa altura em que já cumpriu a pena de prisão a que foi condenado por abuso sexual de menores e posse de pornografia infantil, parte dela em regime domiciliário. Durante todos estes anos, o médico apresentou vários recursos e assim pôde continuar a exercer a sua atividade profissional a nível privado.