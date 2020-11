João Leão admite recorrer ao Constitucional e rever Orçamento

JN Hoje às 17:51 Facebook

O ministro das Finanças, João Leão, admitiu que o Governo poderá recorrer ao Tribunal Constitucional ou promover um Orçamento retificativo em resposta à anulação das transferências para o Novo Banco.

O ministro das Finanças, João Leão, referiu que o Governo está a avaliar "diferentes alternativas para mostrar que Portugal cumpre" o contrato relativo ao Novo Banco. Destacando que a anulação da transferência de 476 milhões euros "viola a lei de enquadramento orçamental e a Constituição", admitiu recurso ao Tribunal Constitucional. A solução também "poderá passar por rever o Orçamento e em que medida se pode enquadrar" esta realidade.

Numa entrevista à RTP1, sexta-feira à noite, acusou o PSD de ter aprovado quinta-feira "uma medida radical" apresentada pelo Bloco de Esquerda. E alertou que a decisão saída do Parlamento, de não acautelar a verba prevista para o Novo Banco no Orçamento para 2021, é como passar um cheque careca" e "é um sinal de que se está em incumprimento".

Marcelo aguarda documento

"Portugal é uma pessoa de bem" e não deixará de cumprir o contrato assinado com os acionistas do Novo Banco, sublinhou João Leão. E insistiu que a medida aprovada "viola a Constituição", porque o Estado "tem o dever de inscrever no Orçamento o valor dos compromissos que assumiu".

Marcelo Rebelo de Sousa aguarda pelo envio do Orçamento para se pronunciar e decidir se envia ou não o documento para trás.