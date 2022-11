João Paulo Catarino: "500 milhões para reabilitar infraestruturas para reduzir perdas de água"

Joana Amorim Hoje às 09:14 Facebook

As perdas de água são uma das preocupações do Governo e o secretário de Estado, João Paulo Catarino, dá conta de que, no Portugal 20-30, estão inscritos 500 milhões de euros para a reabilitação de infraestruturas, de forma a reduzir substancialmente esse problema.

Entre as medidas de mitigação, recomendaram a subida de tarifário em determinados municípios, nomeadamente do interior, cuja adesão foi praticamente nula. Onde fica a coesão territorial?

Há uma recomendação, mas é uma decisão que cabe aos municípios. Se oferecemos a água de graça, mesmo quando a não temos ou temos muito pouca, as pessoas, obviamente, tendem a não a valorizar.

A água é, portanto, barata.

Há casos e casos, mas são muito mais os casos em que a água é muito mais barata e não reflete, no mínimo, os preços da manutenção e os municípios deviam ter isso em conta. Até porque muitos desses municípios acabam por ter sistemas muito antigos e precisam de fortes investimentos, porque têm grandes perdas de água. Nalguns municípios, perdemos 50% da água e isso não pode acontecer. Por isso, temos, no Portugal 2030, 500 milhões de euros para que possam reabilitar um conjunto de infraestruturas para reduzir substancialmente as perdas que têm no sistema.