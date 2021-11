Jorge Lacão despede-se do parlamento ao fim de 38 anos

Hoje às 12:42 Facebook

O deputado socialista Jorge Lacão despediu-se esta sexta-feira do parlamento, ao fim de 38 anos, com um "indisfarçável sentimento de orgulho", sendo aplaudido de pé pelas bancadas do PS, PSD e CDS-PP.

A maioria dos deputados das bancadas do PCP, BE e PEV aplaudiram Jorge Lacão sentados.

Naquele que deverá ser o último plenário da XIV legislatura, houve um momento reservado a intervenções dos deputados que já sabem que não irão regressar após as eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

"Foi há 38 anos, em 1983, que pela primeira vez entrei neste hemiciclo trazendo comigo a condição da juventude e todos os sonhos do mundo", afirmou o antigo líder parlamentar socialista.

Jorge Lacão salientou a "honra de ter podido servir o país" e manifestou "um indisfarçável sentimento de orgulho" na hora de despedida. "Parto, 38 anos depois, com a mesma crença nos ideais de liberdade, justiça e serviço ao bem comum", salientou.

O antigo ministro dos Assuntos Parlamentares disse ainda ter aprendido, ao longo do seu percurso, que "qualquer que seja a inspiração política e doutrinária, só uma atitude de independência pessoal" permite respeitar as convicções de cada um.

Jorge Lacão dirigiu uma palavra especial ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, - que também não voltará a ser deputado -, dirigindo-se-lhe como "meu velho amigo".

"Começo por lhe desejar as maiores felicidades pessoais para a sua vida futura. Creio sinceramente que, ao final de intensas vidas políticas e de dedicação à causa pública, ambos vamos poder desfrutar da sensação de dever cumprido, embora a constante inquietação sobre os destinos do país nunca nos vá abandonar", afirmou.

Jorge Lacão foi deputado pela primeira vez na III legislatura, foi vice-presidente do parlamento, presidiu à Comissão de Assuntos Constitucionais, à Comissão de Ética, à Comissão de Revisão Constitucional, foi presidente da bancada do PS e secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (2005-2009) e ministro dos Assuntos Parlamentares (XVIII Governo Constitucional)

Na atual legislatura, presidiu à Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados.