Jorge Moreira da Silva, candidato à liderança do PSD, testa positivo à covid-19

O candidato à liderança do PSD Jorge Moreira da Silva informou esta segunda-feira que testou positivo à covid-19 no domingo, pelo que terá de interromper a participação presencial nos eventos de campanha nos próximos dias.

Num comunicado divulgado nas suas redes sociais, o candidato refere que tem "alguns sintomas claros, mas nada que inspire preocupação".

"A formalização da minha candidatura será feita hoje, pelas 18.00, na sede nacional do PSD pelo coordenador de candidatura, Miguel Goulão, e pelo diretor de campanha, Carlos Eduardo Reis", informa ainda o candidato, que promete para breve mais informações sobre as alterações de agenda da sua campanha.

Comunicado: pic.twitter.com/Uz5PkeZt2n - Jorge Moreira da Silva (@jmoreiradasilva) May 16, 2022

O candidato admite que "alguns dos encontros terão de ser alterados para um formato virtual e outros terão de ser reagendados".

"Este imprevisto não me vai desviar da vontade de agregar cada vez mais militantes na reconquista do Direito ao Futuro", assegura, citando o lema da sua candidatura.

Em comunicado, a candidatura informa que Jorge Moreira da Silva "tem realizado testes regulares por forma a garantir a segurança de todos".

"Na medida do possível a agenda de Jorge Moreira da Silva irá manter-se, privilegiando as ferramentas digitais nos contactos com os militantes, tudo fazendo para que estes possam ser esclarecidos neste importante processo de decisão interna", refere o texto, acrescentando que o candidato "voltará à sua agenda presencial assim que tiver a respetiva autorização da Direção Geral de Saúde".