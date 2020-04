Jorge Sampaio não vai a sessão do 25 de Abril por razões de saúde e idade

JN/Agências Hoje às 18:03 Facebook

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio não vai estar presente na sessão solene que assinala o 46.º aniversário do 25 de Abril, na Assembleia da República, por razões de saúde, disse à Lusa o seu gabinete.

Jorge Sampaio, de 80 anos, não se vai deslocar ao parlamento no próximo sábado "por razões de saúde, de idade e da pandemia" de Covid-19 porque "integra um grupo de risco", mas "verá a cerimónia pela televisão", explicou a fonte.

O antigo chefe de Estado "já recebeu o convite e também já respondeu" que não iria estar presente.

Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a Assembleia da República decidiu na quarta-feira realizar a sessão solene do 25 de Abril no parlamento com um terço dos deputados (77 dos 230 parlamentares) e menos convidados, com o gabinete de Ferro Rodrigues a estimar que estejam presentes cerca de 130 pessoas, contra as 700 do ano passado.