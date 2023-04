Jornada da Juventude condiciona férias dos médicos em Lisboa

O Centro Hospitalar de Lisboa Central comunicou aos profissionais de saúde que as férias marcadas para a primeira semana de agosto, quando se realiza a Jornada Mundial da Juventude, "podem ser alteradas".

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), que inclui os hospitais de São José, Santo António dos Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia, Curry Cabral e Maternidade Alfredo da Costa, confirmou ao JN que "o gozo de férias dos profissionais do CHULC na primeira semana de agosto está autorizado, podendo, contudo, ser alterado em caso de necessidade".

"O Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central é a referência para todo o sul do país. Como tal, numa situação de grande afluxo de pessoas à cidade, como as Jornadas Mundiais da Juventude, entendemos garantir proativamente todas as condições para responder com qualidade e segurança a um eventual aumento de procura", informou.

De acordo com uma circular interna enviada pela direção do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, a que o JN teve acesso, os profissionais de saúde só saberão se poderão marcar férias na primeira semana de agosto em meados de julho. "O gozo de férias na primeira semana de agosto de 2023 só pode ser autorizado condicionalmente, ficando sujeito a confirmação prévia e com antecedência não superior a 15 dias consecutivos", lê-se no documento sobre "Delegação e orientações relativas a férias", assinado por Paulo Espiga, membro do conselho de administração do CHLC.

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), que inclui o Hospital Santa Maria e Pulido Valente, disse apenas que "o plano interno do CHULN tem em linha de conta o equilíbrio entre as necessidades de um evento desta envergadura com o justo gozo de descanso das suas equipas".

"Para tal, existe um conjunto variado e complementar de combinações possíveis de gozo de férias dos profissionais", avança, sem clarificar se haverá condicionalismos ao descanso dos profissionais de saúde neste período.