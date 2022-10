Jornada Mundial da Juventude já tem preços e as inscrições abrem este mês

Diana Morais Ferreira Hoje às 20:04 Facebook

O encontro, marcado para agosto de 2023, que reúne jovens de todo o mundo com o Papa tem vários pacotes disponíveis que incluem alojamento, alimentação, transportes e seguros, e abre as inscrições no final de outubro. Os peregrinos terão acesso gratuito a todas as iniciativas.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em 2023, que irá decorrer de 1 a 6 de agosto. O Comité Organizador Local (COL) da JMJ anunciou que estão disponíveis diversos pacotes para que os peregrinos possam usufruir de um conjunto de serviços, como alimentação, alojamento, seguro de acidentes pessoais, transportes e kit de peregrino. Os valores das várias modalidades de pacotes vão desde os 50 aos 235 euros, dependendo do tempo de estadia.

Por exemplo, quem pretender usufruir de todos os serviços durante a semana terá de pagar 235 euros, sendo que, se for só ao fim de semana, o valor desce para 125 euros.

Os peregrinos terão acesso gratuito à Missa de Abertura, ao Acolhimento do Papa, à Via-Sacra, à Vigília com o Santo Padre, à Missa de Envio e a outras iniciativas organizadas pela JMJ.

Duarte Ricciardi, Secretário-Executivo do COL da JMJ Lisboa 2023, reforça que "o acesso à JMJ é sempre gratuito para todas as pessoas". "À semelhança do que acontece em todas as Jornadas, o COL organiza e disponibiliza opções de pacotes para que os peregrinos se possam inscrever e aceder a um conjunto de serviços, como alojamento, alimentação, transporte e segurança e o kit do peregrino", afirmou.

As inscrições para a Jornada Mundial da Juventude de 2023, que irão abrir no final do mês de outubro, poderão ser feitas através no site do evento.