Jornada Mundial da Juventude: Quem ajuda "tem de viver de forma modesta"

Jovens de todo o Mundo viajam para Portugal para dar o seu contributo.

Maria Martinez, 32 anos, chegou em fevereiro a Portugal para participar, pela quarta vez, numa jornada mundial da juventude. "Tenho um amor muito profundo às jornadas. Não há recompensa económica, mas há outras muito maiores", partilha a jovem mexicana, nas instalações da sede da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa. É uma das dezenas de milhares de voluntários que trabalham, diariamente, para que nada falhe na primeira semana de agosto.

Está entusiasmada com a experiência, mas, admite, nem tudo foi fácil. "Ao princípio foi difícil porque mudei de país, cultura, língua e dinâmica familiar. Vivo sozinha com a minha irmã, no México, e aqui chegava a casa e estavam lá seis pessoas. Agora, está a correr melhor e até engordei um quilo, porque aqui come-se muito bem. Portugal tem o melhor pão doce do Mundo", elogia Maria, que vive com uma família de seis pessoas, pais e quatro filhos, e outra voluntária mexicana. Teve de deixar o seu emprego no México para se dedicar às jornadas e reconhece que, para se ser voluntário, tem de se viver "de uma forma modesta".