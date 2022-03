Jornada Mundial da Juventude terá app de telemóvel

Guilherme Lopes Hoje às 18:44 Facebook

A Altice Portugal revela que a empresa está a trabalhar no desenvolvimento de uma aplicação de telemóvel destinada a ser usada no decurso das Jornadas Mundiais da Juventude de 2023, que decorrem de 1 a 6 de agosto em Lisboa. Além da aplicação, a empresa vai ser responsável pela cobertura da rede de telecomunicações durante esse período.

A empresa de telecomunicações confirma que já iniciou o desenvolvimento da aplicação, mas não tem detalhes relativamente ao nome ou a quando estará disponível. Fonte da Altice Portugal disse ao JN que a app, ainda em fase embrionária, não tem as funcionalidades definidas e não se sabe se será disponibilizada mundialmente ou se só em Portugal.

Em comunicado de imprensa, a Altice Portugal celebrou uma parceria com a Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ 2023), que reunirá milhões de participantes em Lisboa entre 1 e 6 de agosto de 2023. Como parceira tecnológica, a Altice Portugal promete assegurar a cobertura da rede de telecomunicações durante o evento, que irá decorrer nos concelhos de Lisboa e Loures. Adicionalmente, conteúdos do evento estarão disponíveis no portal SAPO e no MEO.

Na assinatura do protocolo, o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, afirmou que a empresa "tem estado ao lado do país nos grandes eventos e ninguém tem dúvidas que a JMJ 2023 será um dos grandes eventos que irá acontecer em Portugal."

"Tem de ser original"

D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, assinala que a Jornada Mundial da Juventude que Portugal vai acolher não será uma "fotocópia das anteriores". Afirma que "tem de ser original, como pede o Papa Francisco, e, para concretizar esse propósito, a parceria tecnológica é, sem dúvida, fundamental."

D. Américo Aguilar realça que os jovens peregrinos que virão a Lisboa no próximo ano são "nativos digitais" e entende que a experiência destas jornadas também deve ser integrada no ambiente virtual, de forma a que tanto os que participam presencialmente, como os que estão nos seus países possam "estar ligados a Portugal e interagir connosco."

A Jornada Mundial da Juventude é um encontro internacional de jovens provenientes dos quatro cantos do mundo onde estes têm oportunidade de contactar com o Papa, numa festa da juventude que emana uma identidade católica, mas aberta a todos, quer estejam mais próximos ou mais distantes da Igreja.

Num evento que acontece anualmente a nível diocesano e internacionalmente a cada dois, três ou quatro anos numa cidade escolhida pelo Papa, a Jornada Mundial da Juventude assume-se como um convite a uma geração determinada em construir um mundo mais justo e solidário.

A JMJ esteve agendada para 2022 mas foi adiada para 2023 devido à pandemia.