Jornadas Mundiais da Juventude poderão custar mais de 50 milhões de euros

O encontro mundial da juventude que a Igreja Católica irá realizar em Lisboa, no verão de 2022, poderá ter um orçamento "superior a 50 milhões de euros", revelou esta quinta-feira o cardeal-patriarca de Lisboa.

O tema esteve em análise da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e, no final do encontro, D. Manuel Clemente explicou aos jornalistas que, tendo em conta os orçamentos das jornadas anteriores, a organização do evento previsto para os concelhos de Lisboa e Loures deverá envolver verbas acima dos 50 milhões de euros, sendo que uma parte "será reembolsada pelas inscrições" dos participantes.

São esperados cerca de dois milhões de jovens de todo o mundo. Para gerir estas verbas, a Igreja criou a Fundação Jornada Mundial da Juventude, por forma a que o processo seja "rigoroso e transparente", e para permitir também a angariação de fundos de apoio à organização.

Uma comitiva portuguesa irá receber os símbolos das jornadas (cruz e ícone) das mãos do Papa Francisco, no próximo domingo de Ramos.

Entretanto, decorre o concurso mundial para elaboração do logo e do hino das jornadas, tendo já chegado a Portugal centenas de propostas, muitas delas oriundas da América Latina, adiantou D. Manuel Clemente.