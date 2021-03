Jornal "Avante!" com edição especial para assinalar 100 anos do PCP

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:42 Facebook

O jornal "Avante!", órgão central do PCP, assinala os 100 anos do partido com uma edição especial. O número vai para as bancas esta quinta-feira e inclui um poster alusivo ao centenário, que se cumpre no sábado.

A edição especial do semanário comunista terá, também, um suplemento retrospetivo, "dedicado ao percurso exemplar de 100 anos de luta do PCP e ao seu projeto exaltante que se projeta na atualidade e no futuro", lê-se na nota enviada pelo partido às redações.

O jornal estará à venda nos pontos habituais, embora o PCP vá também disponibilizá-lo em locais específicos. No Grande Porto, haverá um ponto de venda junto à conserveira Gencoal, em Vila do Conde (a partir das 11.50 horas) e outro na AAPICO, na Maia (pelas 14 horas).

Na Grande Lisboa, haverá bancas específicas para o efeito no Largo do Chiado, no centro da capital (entre as 10 e as 12 horas), e junto à DHL do Carregado (a partir das 16.30 horas).

O "Avante!" existe desde 1931, estando este ano a comemorar o seu 90.º aniversário. Até à Revolução dos Cravos, em 1974, circulou de forma clandestina.