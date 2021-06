Jornal de Notícias celebra 133 anos a pensar nos territórios

Hoje às 10:07 Facebook

O país e o Mundo estão em transição. Mas seremos capazes de não deixar ninguém para trás, como promete o Governo? Qual é afinal a agenda digital dos municípios para a próxima década? Qual e como será verdadeiramente o futuro do teletrabalho? Quais são as novas estratégias para a educação dos mais novos e para a formação dos mais velhos?

São muitas perguntas para encontrar caminhos e respostas que permitam uma maior descentralização e melhor coesão territorial do país. É para esta reconstrução de Portugal que queremos olhar na conferência "Territórios digitais", que se realizará esta quarta-feira, 2 de junho, no World of Wine, em Vila Nova de Gaia, e que assinala o 133.º aniversário do "Jornal de Notícias". A conferência conta com um depoimento do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com a participação do primeiro-ministro, António Costa, que encerrará o evento. Pode ser seguida em direto no site e no Facebook do Jornal de Notícias, a partir das 14.30 horas.



A sessão será aberta por Marco Galinha, presidente do Conselho de Administração do Global Media Group, por Inês Cardoso, diretora do "Jornal de Notícias", e por Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. O presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, António Cunha, fará de seguida uma intervenção sobre "coesão e competitividade: os desafios da digitalização a Norte".

O debate inicia-se cerca das 15.15 horas. Moderado pelo jornalista Pedro Cruz, contará com várias personalidades ligadas à inovação digital. A saber: António Covas, professor catedrático da Universidade do Algarve, Artur Nunes, presidente da Câmara de Miranda do Douro, Diogo Madeira e Silva, head of public affairs & communications da Hawei Portugal, Diogo Reffóis Cunha, fundador da Nómada Digital Summit, Domingos Bragança, presidente da Câmara de Guimarães, José António Cadete de Matos, presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, e Pedro Diez Gaspar, future business technology diretor no CEiiA.



O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, fará igualmente uma intervenção, seguido de Domingos de Andrade, diretor-geral editorial do Global Media Group.

A sessão de encerramento, por volta das 17 horas, ficará a cargo do primeiro-ministro de Portugal, António Costa.



Esta quarta-feira, a edição do Jornal de Notícias terá um caráter especial, aprofundando, além da habitual atualidade, estas temáticas em debate na conferência de aniversário.