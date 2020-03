José Artur Paiva vai liderar programa de Controlo de Infeções

Carla Sofia Luz Hoje às 12:09 Facebook

José Artur Paiva, especialista de medicina interna do Porto, é o escolhido pela diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, para dirigir o programa para a Prevenção e Controlo de Infeções. Já tinha liderado o programa durante seis anos, entre 2010 e 2016.

O médico regressa a uma casa que conhece bem. O atual chefe do Serviço de Medicina Interna do Hospital de S. João, no Porto, foi nomeado para diretor do programa nacional para a Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos, rendendo a Maria do Rosário Rodrigues que teve essa área a cargo por três anos (desde 2017).

O despacho da nomeação foi publicado esta segunda-feira em Diário da República e produz efeitos a 1 de março. Num momento crítico em que o país tenta conter a pandemia do coronavírus, Graça Freitas opta por um profissional de saúde com experiência nesta área. José Artur Paiva foi coordenador e, depois, diretor daquele programa nacional entre 2010 e 2016.

No início de março, a Ordem dos Médicos denunciou que a área de Prevenção e Controlo de Infeções estava sem liderança há mais de seis meses, exigindo a nomeação de um novo diretor. José Artur Paiva sucede a Maria do Rosário Rodrigues (médica especialista em Medicina Interna do Instituto Português de Oncologia do Porto), que comandou o programa desde 2017 por escolha do ex-diretor-geral de Saúde, Francisco George.

O mandato é válido por três anos renováveis. Cabe a José Artur Paiva desenvolver "a estratégia de prevenção e de controlo de infeções associadas aos cuidados de saúde, bem como a resistência das bactérias aos antibióticos". O despacho especifica que o novo diretor terá de "promover a criação de estratégias multissetoriais de prevenção e controlo, não só das infeções associadas aos cuidados de saúde, mas também no que se refere à resistência das bactérias aos antibióticos".