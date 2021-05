José Carlos, 60 anos, recebeu a vacina cinco milhões

Ana Gaspar Hoje às 20:24 Facebook

José Carlos Armindes, de 60 anos, recebeu a vacina que assinalou a passagem da marca dos cinco milhões de inoculações contra a covid-19 no continente. A administração foi feita na Amadora, com a presença do secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes.

Depois de no fim de semana, contando com as regiões autónomas, o país ter chegado à administração de cinco milhões de vacinas contra a covid-19, a marca foi atingida esta segunda-feira.

A inoculação foi dada no Pavilhão Desportivo Escolar Municipal Rita Borralho, Amadora, a José Carlos Armindes de 60 anos.

Em declarações aos jornalistas o secretário de Estado da Saúde apelou à vacinação. "Esta pandemia só se controla se tivermos uma larga percentagem da população vacinada. Não é por haver menos doença grave, não é por haver menos óbitos, que as pessoas podem pensar que não é necessário vacinar-se. Vacinar-se não se protege apenas a si próprio, protege-se toda a gente e isso em conjunto com o distanciamento social, a lavagem das mãos e o uso de máscara é a única forma de controlar esta pandemia", frisou Diogo Serras Lopes.

Os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde mostram que até às 23.59 horas de domingo, tinham sido administradas no continente 4 941 964 doses. Destas, 3 413 468 corresponderam à primeira inoculação e 1 528 496 à vacinação completa.