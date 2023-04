José ganhou nova vida com ensaio clínico: "Já ninguém dava nada por mim"

Doente participa em ensaio clínico que associa um vírus e imunoterapia. Tumores tiveram "redução brutal".

Os últimos três anos de José podem ser divididos em dois tempos. O antes e o depois do "doutor Júlio". Do "antes", guarda memória de uma cirurgia a um tumor na garganta, seguida de tratamentos de quimio e radioterapia, que lhe roubaram o cabelo e os dentes implantados. Já pesava menos de nada, a pele encostada aos ossos, a esperança a fugir-lhe dos olhos, quando o "doutor Júlio" apareceu e o convidou a participar num ensaio clínico. "Bendita hora". Aceitou logo.

José Magalhães, 79 anos, amarantino de berço, mas quase toda a vida tirsense, emociona-se quando puxa a fita do tempo. "Naquela altura, já ninguém dava nada por mim", diz, recostado na cadeira de tratamentos do hospital de dia dos ensaios clínicos do IPO do Porto.