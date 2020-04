José Luís Carneiro defende comemorações do 25 de Abril no Parlamento

Hoje às 13:11 Facebook

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro defendeu, esta segunda-feira, as celebrações do 25 de Abril no Parlamento, após uma reunião com o com o presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos.

"Num momento tão difícil como o que vivemos, é na Assembleia da República, onde esses valores ganharam corpo constitucional, que deve ser comemorado o 25 de Abril e a ordem democrática que nos trouxe", referiu.

Muitas outras formas de comemoração são importantes e devem ser promovidas, mas, depois do movimento popular, foi no Parlamento que a Lei fundamental nasceu. É lá que, como deputados, temos o dever de estar", disse à margem da reunião com o presidente da União das Misericórdias, a quem transmitiu o agradecimento pelo trabalho incansável das misericórdias portuguesas, dirigentes, funcionários e colaboradores, no combate à covid-19.

"Se hoje temos a garantia de que há 35 mil idosos a serem apoiados nestas instituições e muitos milhares de cidadãs e cidadãos portadores de deficiência, crianças e jovens em risco, mulheres vítimas de violência doméstica a merecerem cuidados humanizados, isso deve-se ao esforço de milhares de funcionários, dirigentes e voluntários que dão um conteúdo concreto à solidariedade", sublinhou.