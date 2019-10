José Luís Carneiro eleito com ampla maioria secretário-geral adjunto do PS

Hoje às 19:06 Facebook

A Comissão Nacional do PS elegeu este domingo o ex-secretário de Estado das Comunidades e dirigente socialista José Luís Carneiro, para o cargo de secretário-geral adjunto do partido, com 170 votos a favor e seis brancos.

José Luís Carneiro, ex-líder da Federação do Porto do PS e ex-presidente da Câmara de Baião, sucede nas funções de "número dois" da direção deste partido a Ana Catarina Mendes, que estava neste lugar desde o início de 2016.

Na sexta-feira, Ana Catarina Mendes foi eleita presidente do Grupo Parlamentar do PS, cargo este que foi desempenhado na última legislatura por Carlos César.

No PS, o lugar de secretário-geral adjunto do PS foi criado no início de 2016, logo após António Costa ter assumido as funções de primeiro-ministro, e teve como objetivo político separar as funções partidárias e governativas.