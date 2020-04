José Luís Carneiro: "Serviço ao país deve elevar-se a cálculos mesquinhos"

Hermana Cruz Hoje às 11:11 Facebook

"A crise por que estamos a passar exige um compromisso com o interesse do país". Por isso, José Luís Carneiro elogia Rui Rio pela postura que teve ao pedir aos militantes do PSD para não utilizarem a crise como uma guerrilha partidária. O secretário-geral-adjunto do PS admite que os próximos tempos serão difíceis para o país, em termos económicos e sociais. E que descongelar o estado de emergência é optar pelo "mal menor".

Várias vezes alertou para a necessidade de cooperação entre todos, durante a pandemia. Estava a pensar também em termos políticos? A Oposição devia baixar a guarda sobre o Governo, como pediu Rui Rio aos militantes do seu partido?

Acho que o Dr. Rui Rio fez bem. Ninguém aceitaria que fosse de outro modo. Nestes momentos, o sentimento de serviço ao país deve elevar-se acima de quaisquer cálculos mesquinhos.