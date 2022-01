José Manuel Fernandes é o novo chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu

O eurodeputado José Manuel Fernandes começou esta quarta-feira a liderar a delegação do PSD no Parlamento Europeu, substituindo Paulo Rangel.

Fonte partidária adiantou que, no quadro da habitual rotação de cargos a meio do mandato do Parlamento Europeu - que acaba de levar à eleição da nova presidente Roberta Metsola -, o deputado Paulo Rangel propôs o nome de José Manuel Fernandes para ser o novo chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu, o que foi aceite por unanimidade.

José Manuel Fernandes, licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, é o coordenador do Grupo PPE na Comissão dos Orçamentos e presidente da Delegação para as relações da União Europeia - Brasil. Representou o Parlamento Europeu em importantes negociações nos últimos anos (Novo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, os novos recursos próprios da União Europeia ou o Programa InvestEU).

A delegação do PSD é composta pelos deputados Paulo Rangel, Lídia Pereira, José Manuel Fernandes, Maria da Graça Carvalho, Álvaro Amaro e Cláudia Monteiro de Aguiar.

Todos os cargos eleitos do Parlamento Europeu são renovados no final da primeira metade do mandato, quando passam dois anos e meio das eleições para o Parlamento Europeu.