José Manuel Fernandes: "Em janeiro de 2021 vamos ter dinheiro nunca visto"

Eurodeputado José Manuel Fernandes diz que Fundo de Recuperação "ainda tem calvário pela frente", mas que até 2027 Portugal receberá 23 milhões de euros por dia.

O eurodeputado José Manuel Fernandes (PSD) afirma que 2021 vai ser um ano de chegada de fundos europeus, independentemente do ainda longo processo de ratificação do Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros, pelo Conselho Europeu e, a seguir, pelos parlamentos nacionais. Orador num fórum em Viana do Castelo, sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027 e a resposta à covid-19, o deputado europeu focou o "calvário" que o Fundo de Recuperação ainda terá pela frente e manifestou, por outro lado, "preocupação" com a forma como os dinheiros da Europa vão ser aplicados em território nacional.

"O Conselho Europeu tem que decidir por unanimidade e ainda não decidiu. Depois os parlamentos nacionais têm que ratificar e, normalmente, isto leva um ano e meio a dois. Sem esta ratificação não há bazuca, não há os 750 mil milhões de euros e, mais grave, e sem esse fundo não podemos ter o quadro financeiro plurianual", afirmou o eurodeputado, declarando, mais à frente, que "mais cedo ou mais tarde, e é possível que ainda seja em janeiro de 2021, vamos ter dinheiro nunca visto". "Temos 11 mil milhões de euros do Portugal 2020 que ainda não estão executados e que agora é a 100 por cento se o Governo quiser, e depois, entre o Fundo de Recuperação e o quadro financeiro plurianual, cerca de 50 mil milhões", descreveu, sublinhando que "de 2021 a 2027 Portugal terá em subvenções 60 mil milhões, mais de 23 milhões de euros por dia".

José Manuel Fernandes, que foi o segundo convidado do ciclo de seis fóruns para debater a Agenda para a Inovação Viana 2030, aludiu à importância da gestão dos fundos. "Vamos ter muito dinheiro e tenho um certo receio que seja usado para despesas correntes. Os fundos devem ser utilizados para adicionar e acrescentar valor. Não para fazer o que o Estado já devia fazer com o seu Orçamento", disse.

José Manuel Fernandes comentou, de resto, que a Comissão Europeia "foi autorizada a comprar 1100 milhões de euros de vacinas e já iniciou os procedimentos. Serão adquiridas 300 milhões de doses, com possibilidade de mais 100 milhões".

O próximo fórum em Viana do Castelo, organizado pela Câmara Municipal, liderada pelo autarca José Maria Costa (PS), será dia 16 de outubro, com Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social.