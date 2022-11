José Maria Costa "tranquilo" com investigação do Ministério Público

O secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, afirma estar "tranquilo" face a uma investigação, hoje conhecida, sobre alegadas violações da lei da contratação pública que terá protagonizado enquanto presidente da Câmara de Viana do Castelo.

Também a própria Câmara Municipal de Viana do Castelo, atualmente presidida por Luís Nobre (PS), já reagiu, declarando em comunicado que aquela autarquia "sempre tem pautado a sua postura pelo cumprimento da lei e está disponível para todos os esclarecimentos necessários".

José Maria Costa declarou que vai "aguardar com serenidade" os desenvolvimentos do processo em investigação pelo Ministério Público (MP).

"Estou de consciência tranquila porque todo o processo de contratação pública enquanto fui presidente da Câmara cumpriu todas as regras, como não podia deixar de ser", afirmou, acrescentando: "aguardo com serenidade o resultado da investigação e estarei disponível se as entidades judiciárias entenderem questionar-se ou ouvir-me".

Em causa, estarão ajustes diretos e concursos públicos, alegadamente ilegais, feitos pela Câmara de Viana, no montante de cerca 5,5 milhões de euros, num período em que o atual secretário de Estado do Mar era autarca (2009-2021)

Segundo a agência Lusa, a investigação em curso foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), adiantando que a mesma teve origem em denúncias e que neste momento não há arguidos constituídos.