José Matos: "Temos a expectativa de que os preços dos materiais irão descer"

José Matos, secretário-geral da Associação de Comerciantes de Materiais de Construção, falou com o JN sobre o setor da construção e das obras públicas.

Porque é que faltam concorrentes a obras públicas?

De acordo com as interações que temos no âmbito da fileira, o problema radica na falta de atratividade dos concursos. A procura do setor privado é intensa e o setor está a trabalhar no limite da capacidade, ou mesmo além dele. Os organismos públicos têm revelado alguma inércia na atualização dos custos, quer da mão de obra, quer mais recentemente dos materiais.