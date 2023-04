José Moreira é o novo presidente do Sindicato do Ensino Superior

JA Hoje às 11:41 Facebook

Professor da Universidade do Algarve toma posse no próximo sábado

José Moreira, professor auxiliar na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, foi eleito presidente da direção do Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup), sucedendo no cargo a Mariana Gaio Alves. A tomada de posse está marcada para o próximo sábado, para um mandato, até 2025, que terá como prioridades o combate à precariedade laboral dos docentes e dos investigadores e a valorização salarial.

Em comunicado, José Moreira, doutorado em Química, sublinha ser "premente inverter o subfinanciamento crónico" do Ensino Superior e "garantir condições de trabalho digno para todos". Esperando sentar-se à mesa das negociações com o Ministério da Ciência e Ensino Superior, o novo líder do Snesup entende, ainda, ser "urgente rever os estatutos das carreiras", bem como "concretizar um regime jurídico-laboral para o setor social e cooperativo, onde proliferam formas de contratação atípicas".

A nova direção do sindicato conta com um total de 25 membros, entre os quais a investigadora principal do i3S Teresa Summavielle e o professor da Universidade de Lisboa Raul Jorge, ambos como vice-presidentes.