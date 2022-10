José Ornelas e Núncio Apostólico tiveram audiência com o Papa esta manhã

Emília Monteiro Hoje às 13:15, atualizado às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Papa Francisco recebeu este sábado, em audiência, D. José Ornelas, Bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e D. Ivo Scapolo, Núncio Apostólico em Portugal. O encontro de caráter urgente aconteceu esta manhã no Vaticano e o conteúdo ainda não foi revelado.

No entanto, calcula-se que estará relacionado com a investigação que está a decorrer sobre D.José Ornelas, devido ao alegado encobrimento de abuso sexuais ocorridos há mais de dez anos, em Moçambique, quando era o alto representante da congregação dos Dehonianos, e com a acusação contra D. Ximenes Belo, antigo bispo de Timor, agora em parte incerta.

Como responsável pela congregação, o agora Bispo de Fátima não terá tomado as diligências necessárias para afastar e denunciar à justiça o padre que dirigia o orfanato onde os alegados abusos terão ocorrido.