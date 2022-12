José Sócrates presente na tomada de posse de Lula como convidado pessoal

JN Hoje às 15:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-primeiro-ministro José Sócrates vai estar presente na cerimónia da tomada de posse de Lula da Silva como presidente do Brasil.

O novo chefe de Estado brasileiro toma posse no dia 1 de janeiro e entre os convidados pessoais está José Sócrates. Amigo de Lula da Silva, o antigo primeiro-ministro português, principal arguido da Operação Marquês, vai estar presente na cerimónia de entrega da faixa presidencial ao sucessor de Bolsonaro, no Palácio do Planalto, em Brasília.

De acordo com o "Expresso", que avança a notícia, o convite foi feito através do embaixador Fernando Igreja, encarregado do protocolo da cerimónia de tomada de posse, que também convidou Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado viaja na sexta-feira para a capital brasileira, naquela que é a sua oitava deslocação ao país enquanto presidente da República.

PUB

A relação de amizade entre Sócrates e Lula da Silva vem desde que os dois estavam à frente dos destinos de Portugal e Brasil, respetivamente. Em 2013, o político brasileiro viajou até Lisboa para estar presente na apresentação do livro do ex-primeiro-ministro português.

Sócrates, que foi pronunciado por branqueamento e falsificação de documentos na Operação Marquês, está obrigado a apresentar-se quinzenalmente num quartel da GNR, porque, segundo uma decisão da juíza Margarida Alves, do Tribunal Criminal de Lisboa, se ausentou de Portugal por períodos superiores a cinco dias sem o ter comunicado ao tribunal, como estava obrigado por estar sujeito a termo de identidade e residência.