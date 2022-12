José Tavares: "O bom gestor, público ou privado, é o que observa procedimentos concorrenciais"

Presidente do Tribunal de Contas pugna por melhor planeamento, concorrência e fundamentação nas compras públicas

José Tavares, juiz conselheiro, presidente do Tribunal de Contas desde 2020, a exercer outras funções no mesmo tribunal desde 1986, conhece como poucos a instituição que fiscaliza e controla os dinheiros públicos em Portugal. Ao JN, explica que as funções do Tribunal de Contas não se esgotam na fiscalização prévia, que a sensibilização dos gestores públicos é uma preocupação e que o bom gestor é aquele que permite a concorrência.

Da atividade diária do Tribunal de Contas, também constata que o procedimento do ajuste direto tem sido maioritário na Administração Local?