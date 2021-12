Jovem morre atropelado por comboio em Ermesinde

Marisa Silva Hoje às 14:44 Facebook

Um jovem morreu, na manhã deste domingo, após ter sido colhido por um comboio na estação de Ermesinde, em Valongo. O acidente ocorreu por volta das 12 horas.

Fonte dos bombeiros de Ermesinde adiantou ao JN que se trata de um homem entre os 25 e os 30 anos. No entanto, para já, ainda não é possível precisar a idade da vítima mortal, uma vez que o homem não tinha identificação consigo quando ocorreu o sinistro. As causas do acidente estão a ser investigadas.

A prestar socorro estão quatro elementos da corporação de bombeiros de Ermesinde, apoiados por duas viaturas. A PSP também está no local.