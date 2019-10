Jovem sueca com dores abdominais resgatado de navio-escola em Portimão

Hoje às 14:53 Facebook

A equipa de uma estação salva-vidas portuguesa deslocou-se no sábado ao largo de Portimão para resgatar um jovem de um navio-escola sueco que se queixava de dores abdominais.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) recebeu o alerta quando o navio-escola sueco estava "a cerca de 52 quilómetros a sul de Portimão" e pediu à embarcação nórdica que se aproximasse da costa para ser intercetada pela equipa da Estação Salva-vidas Patrão Pedro Jorge Casimiro Cardoso, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) num comunicado.

A mesma fonte precisou que a estação salva-vidas realizou o transporte do jovem sueca, de 18 anos, entre as 15.10 e as 18.00 horas de sábado, sublinhando que este necessitava "de receber assistência média" por estar a sentir "fortes dores abdominais".

"O MRCC Lisboa deu indicações ao navio-escola para se aproximar do porto de Portimão, ao mesmo tempo que era empenhada uma embarcação da Estação Salva-vidas Patrão Pedro Jorge Casimiro Cardoso. O transbordo da jovem, acompanhada por um professor, foi efetuado a 37 quilómetros a sul de Portimão", acrescentou a Autoridade Marítima.

A mesma fonte referiu ainda que a estação salva-vidas rumou depois à marina da localidade do distrito de Faro, onde "se encontravam os Bombeiros Voluntários de Portimão, que os transportou para o hospital".

A AMN não adiantou, no entanto, para que hospital foi transportado o jovem e o professor após a sua chegada a Portimão.