Jovens a conduzir deveriam ser mais fiscalizados

O presidente da Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel (ANCIA) pediu, esta terça-feira, uma maior fiscalização e mais campanhas de segurança rodoviária direcionadas para jovens com menos de 25 anos. De acordo com Paulo Areal, a sinistralidade com risco de morte associada aos jovens condutores pode ser 30% superior quando comparada com "o resto da população".

Na conferência "Zero Mortes na Estrada, Todos os Dias", organizada pela ANCIA no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, Paulo Areal identificou como prioridade a realização de campanhas de sensibilização, direcionadas aos jovens, que "podem e devem ser intensificadas com recurso a novas abordagens e ferramentas como as redes sociais", apontou.