Jovens convidados a dar opinião sobre futuro da Segurança Social

Maria Dinis Hoje às 16:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social quer ouvir os jovens entre os 18 e os 34 anos sobre o que pensam do futuro da Segurança Social pelo que lançou um inquérito online sobre pensões de velhice. As respostas serão recolhidas até ao final do mês de janeiro.

Faz sentido contribuir para uma pensão de velhice? No futuro pensa vir a usufruir de uma pensão? Como é calculado o seu valor? Vai ser suficiente para viver? É importante descontar para a Segurança Social (SS)? Estas são algumas das questões colocadas aos jovens, no inquérito desenvolvido pela comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social e disponível online.

Para a comissão, a participação dos mais novos na discussão em torno do futuro do sistema de pensões é fundamental. "Os jovens de hoje serão os pensionistas de amanhã", pode ler-se na apresentação do inquérito, elaborado em colaboração com o Observatório do Emprego Jovem e o Observatório das Desigualdades.

PUB

Nesse sentido, os peritos perguntam aos jovens o que deve ser feito para melhorar a Segurança Social no longo prazo. Como possibilidade de resposta são dadas várias opções, que vão desde o aumento da idade da reforma à criação de outras fontes de financiamento da SS, passando pelo aumento da taxa de contribuição.

Relatório final em junho de 2023

Os jovens são ainda chamados a identificar os principais riscos a que está exposta a Segurança Social: envelhecimento da população; aumento do desemprego ou baixa produtividade da economia nacional, entre outros.

Com o trabalho que está a ser desenvolvido pela comissão, o Governo pretende "garantir o equilíbrio financeiro do sistema de pensões para as atuais e futuras gerações" e "assegurar montantes de pensão adequados que protejam contra situações de pobreza na velhice e evitem quebras significativas nas condições de vida na transição para a reforma".

De acordo com a comissão, estas novas soluções são particularmente importantes tendo em conta a "pressão financeira acrescida" sentida no sistema de pensões português, derivada de fatores como a redução da natalidade e o adiamento da entrada no mercado de trabalho por parte dos jovens.

O relatório final da Comissão deverá ser apresentado ao Governo até ao dia 30 de junho de 2023