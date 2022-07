Jovens dão novo impulso à dádiva de sangue

A tendência de diminuição de dádivas e de dadores de sangue, verificada desde 2008, inverteu-se no ano passado. Em 2021, houve mais 15 mil pessoas a dar sangue em Portugal e mais quase 23 mil dádivas do que no ano anterior.

Desde 2018 que não se contavam tantos dadores. As colheitas superaram os números pré-pandemia, muito à custa dos jovens e dos que decidiram dar pela primeira vez parte da vida que lhes corre nas veias.

Há mais de uma década que a curva estava a descer, com quebras de 30% no número de dadores e de dádivas. Mas 2021 conta uma história diferente. O Relatório de Atividade Transfusional e do Sistema Português de Hemovigilância 2021, do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), a que o JN teve acesso, revela que 204 088 dadores efetuaram pelo menos uma dádiva no ano passado.