Jovens e álcool, mistura explosiva nas noites

Agentes da PSP dão particular atenção às zonas de diversão noturna. Furtos, danos e ofensas à integridade física são as principais ocorrências detetadas.

Concentrados na visualização em simultâneo das imagens de 19 ruas, transmitidas através das câmaras de videovigilância instaladas no centro de Leiria, e em dois canais noticiosos, os agentes do Centro de Comando e Controlo Operacional do Comando Distrital da PSP fazem ainda a gestão de todas as ocorrências e de todos os meios entre Peniche e Pombal. A noite é o período mais problemático na capital de distrito, sobretudo quando jovens alcoolizados fazem barulho, causam danos ou cometem ofensas à integridade física quando saem de bares ou de discotecas.