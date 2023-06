Jovens qualificados foram os que mais poder de compra perderam no ano passado

Joana Amorim Hoje às 00:01 Facebook

Ganho salarial do ensino superior face ao secundário caiu quase para metade entre 2011 e 2022, fixando-se nos 27%. Digitalização das empresas impulsiona produtividade e salários

Com um aumento do salário nominal de apenas 1,4%, os jovens adultos com ensino superior viram, no ano passado, o salário real cair 6% face a 2021, naquela que foi a maior quebra entre toda a população. Ano em que o ganho salarial do ensino superior face ao secundário atingiu mínimos. Os dados são da edição 2023 do "Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências Digitais em Portugal", da Fundação José Neves. Que nos diz, também, que quanto mais digitalizadas as empresas, maiores os salários e a produtividade. Num vasto potencial ainda por explorar.

A expressão é usada pelos investigadores: "Os jovens adultos com ensino superior continuam a marcar passo". Desmontada em números: os jovens entre os 25-34 anos com formação superior viram o seu salário passar de 1.046€ para 1.061€; o que, ajustado à inflação, "se traduziu numa perda de compra de 6%, a maior na população, independentemente das suas qualificações".