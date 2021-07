Jovens tentam a sua sorte com as sobras das vacinas

Rita Neves Costa Hoje às 07:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Lista de espera no ​​​​​​​autoagendamento desespera os mais novos, que procuram ser inoculados ao final do dia.

Uma jovem de 26 anos tentou fazer o autoagendamento em 61 concelhos, nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro. Nunca arranjou vaga. Na semana passada, dirigiu-se a um centro de vacinação, duas horas antes do fecho, esperou 30 minutos e foi inoculada com a primeira dose, devido às sobras daquele dia. Há mais jovens a consegui-lo, sabe o JN.

As pessoas com mais de 40 anos (na altura, elegíveis na modalidade "casa aberta") passaram à sua frente por terem prioridade. Após as 21 horas, quando já estava no recobro, o centro em causa continuava a contactar "outras pessoas por telefone, para virem ser vacinadas no imediato".