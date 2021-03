JSD apela à vacinação de sem-abrigo contra a covid-19

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:15 Facebook

A Juventude Social-Democrata (JSD) apelou ao presidente da República e ao Governo para que o plano de vacinação contra a covid-19 "não esqueça" os sem-abrigo. São pessoas em "extrema vulnerabilidade", sublinha o líder Alexandre Poço.

"Não podemos permitir que as pessoas em situação de sem-abrigo sejam invisíveis e esquecidas neste processo", afirma o presidente da JSD, Alexandre Poço, citado numa nota enviada esta terça-feira ao JN.

O presidente da "jota" vinca que as pessoas em causa vivem numa situação "de extrema vulnerabilidade". Desta forma, apela ao presidente da República "para que interceda junto do Governo", de modo a que "não sejam esquecidas".

A JSD pretende incluir os sem-abrigo nas "primeiras fases de vacinação". Para o conseguir, conta com a "magistratura de influência" do atual chefe de Estado, "tendo em conta a atenção" que Marcelo tem dado às pessoas sem casa, lê-se na nota.

A organização de jovens do PSD destaca ainda a importância de "envolver as organizações sociais" de apoio aos sem-abrigo no processo de vacinação, "tendo em conta o trabalho que já fazem diariamente e o conhecimento que têm da realidade".

Segundo os últimos dados, já foram administradas cerca de 840 mil doses de vacina contra a covid-19 em Portugal.