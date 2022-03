Judeus sefarditas têm de provar "ligação efetiva e duradoura" a Portugal

Alfredo Maia Hoje às 21:11 Facebook

Os candidatos à nacionalidade portuguesa descendentes de judeus sefarditas expulsos do país entre o final do século XV e o início do século XVI têm de comprovar documentalmente que fizeram "deslocações regulares ao longo da vida" a Portugal, ou que são titulares de direitos reais sobre imóveis ou de participações em sociedades no seu território, para demonstrar "uma ligação efetiva e duradoura a Portugal".

Aquelas exigências são as alterações mais significativas ao Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, pelo Decreto-Lei n.º 26/2022, publicado ontem no Diário da República, designadamente ao regime de naturalização de estrangeiros descendentes de sefarditas, ao abrigo do qual terão sido concedidas naturalizações irregulares nomeadamente ao oligarca russo Roman Abramovich.