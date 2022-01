Judite Sousa, ecrã touch e App em tempo real: os trunfos dos canais para a noite das Legislativas

Rui Pedro Pereira Hoje às 00:00 Facebook

As televisões têm quase tudo pronto para as emissões especiais que vão conduzir este domingo, dia 30. Para acompanhar as legislativas, SIC, TVI e RTP contam com os jornalistas mais consagrados e muita tecnologia.

Um dia, apenas, decide a distribuição dos lugares no Parlamento e, por consequência, o próximo primeiro-ministro, mas há meses que as estações estão a preparar este domingo. Na SIC, Clara de Sousa, Rodrigo Guedes de Carvalho e Bento Rodrigues conduzem, a partir das 19.30 horas, num simultâneo com a SIC Notícias, o Especial Eleições Legislativas. Nos comentários, estarão Luís Marques Mendes, Ana Gomes, José Miguel Júdice e Francisco Louçã. As sondagens estarão a cargo do ICS/ISCTE, com trabalho à boca das urnas feito pela GFK/Metris, liderada por Pedro Magalhães e António Gomes.

Como é habitual na estação de Paço de Arcos, a SIC vai utilizar um ecrã táctil de 85 polegadas. Bento Rodrigues centralizará a operação desta tecnologia, como tem acontecido nos últimos momentos eleitorais. Toda a operação de dados e grafismo é assegurada pela equipa da GOTV em tempo real.

Os repórteres da SIC estarão nas sedes e locais de interesse do país, que permitam perceber em tempo real as mudanças do dia decisivo, numa operação que envolve todos os meios técnicos da estação.

A emissão especial da SIC Notícias começa logo às 11.30 horas de domingo, numa emissão conduzida por Rita Neves e Augusto Madureira, que contará com duplas de comentadores, diretos das mesas de voto e acompanhamento dos níveis de abstenção.

Às 13 horas, num simultâneo SIC e SIC Notícias, tem início o "Primeiro Jornal Especial Legislativas", apresentado por João Moleira, a que se segue a tarde eleitoral, conduzida por Teresa Dimas e Miguel Ribeiro, na SIC Notícias. Durante a madrugada, a noite eleitoral prosseguirá com Rosa Pinto e Rodrigo Pratas e vários painéis de análise.

Na TVI, é tempo do regresso de uma profissional com créditos firmados. Depois de ter abandonado a estação há três anos e de ter assinado contrato com a CNN Portugal, Judite Sousa prepara-se para regressar à antena para uma emissão especial.

A jornalista vai comandar a grande operação informativa que está a ser preparada para essa noite pela estação de Queluz de Baixo e pela CNN Portugal e terá a companhia de José Alberto Carvalho, Pedro Mourinho, Pedro Benevides, Sara Pinto e João Póvoa Marinheiro. Júlio Magalhães também se juntará à equipa, mas a partir da sede de campanha do PS; já Carla Moita estará na do PSD.

O estúdio, que segundo o diretor de Informação da TVI, Anselmo Crespo, ainda está em obras, recorre "às potencialidades da ferramenta da Magic Wall - o ecrã tátil celebrizado pela CNN". "A TVI e a CNN Portugal abrem um novo capítulo na cobertura das noites eleitorais no país", refere o quarto canal. "As potencialidades, em tempo real, são múltiplas: desde consultar mapas interativos a cruzar dados, simular maiorias, antecipar cenários de governação e encontrar novas histórias para contar em direto", lê-se na nota de imprensa.

A partida será dada às 20 horas com transmissão, em simultâneo, na TVI e na CNN Portugal.

Finalmente, na RTP1, a emissão especial dedicada às Eleições Legislativas 2022 começa às 18 horas, num simultâneo RTP1 e RTP3, e será conduzida pelos jornalistas José Rodrigues dos Santos, Carlos Daniel, Ana Lourenço e João Adelino Faria.

"Nesta emissão especial, estaremos em direto de todas as frentes partidárias, de norte a sul do País, com uma vasta equipa da RTP mobilizada para que a informação chegue rapidamente aos telespectadores", anuncia a estação pública.

Ao início da noite a RTP1 apresenta a grande sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica. Serão as primeiras projeções dos resultados eleitorais.

"Ao longo da noite, todos os resultados, análise e opinião, com a presença de dois painéis de comentadores políticos e de um painel de dirigentes de todos os partidos com representação parlamentar", acrescenta o canal 1.

Na App RTP Notícias e no site da RTP os resultados nacionais estarão disponíveis em tempo real a partir das 20.00 H.