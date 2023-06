Juízes ainda duvidam das vantagens do acolhimento familiar

Maria Anabela Silva Ontem às 19:35 Facebook

Os juízes têm de ser convencidos de que o acolhimento familiar é um modelo de "confiança" para que o possam aplicar como medida preferencial de colocação e proteção de crianças em risco. Quem o assume é a ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social que, ao JN, reconhece também a necessidade de garantir médico de família e creche às crianças abrangidas por esta medida de proteção que o Governo quer que, até 2030, chegue a 90% dos menores com menos de 12 anos à guarda do Estado.

"Esta é uma construção coletiva. Para os juízes sentirem mais confiança no sistema, precisamos de ter mais famílias de acolhimento capacitadas e instituições de enquadramento que as acompanhem localmente", defende Ana Mendes Godinho, que assume que as metas "são ambiciosas", tendo em conta o ponto de partida. Em Portugal existem atualmente 6 120 crianças e jovens em acolhimento residencial e apenas 227 integrados em famílias.

A meta do Governo, traçada nas Bases para a Qualificação do Sistema de Acolhimento apresentadas na semana passada, é que, em 2030, estejam em instituições "não mais" do que 1 200, o que corresponderá a uma redução em 80% do número de crianças e jovens em instituições. Para alcançar esse objetivo, o Governo compromete-se a reforçar o acolhimento familiar, com a aposta na criação de uma rede de entidades que capacitem e acompanhem as famílias e divulguem a medida.