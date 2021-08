Juízes decidem conflitos entre casais separados sobre vacinação dos filhos

Nelson Morais Hoje às 08:10 Facebook

Divergências entre pais separados sobre "questão de particular importância" terão de ser resolvidas por juízes. Mãe antivacinas pediu ao Juízo de Família e Menores de Almada que impeça a inoculação da filha, que está à guarda da avó.

A mãe de uma criança de 10 anos requereu ao Juízo de Família e Menores de Almada que a filha não fosse vacinada contra o vírus SARS-CoV2. Antivacinas, a mulher pediu ainda que o tribunal lhe reconhecesse "exclusiva competência" em "futuras decisões sobre vacinação", nos termos das responsabilidades parentais reguladas. Mas, em 29 de julho, a juíza Rita Silva Viegas respondeu que, à data, "não tinha nada a ordenar", por inexistir "orientação da Direção-Geral da Saúde quanto à vacinação na faixa etária da menor".

Este caso envolve uma criança que está à guarda da avó, no âmbito de um processo de promoção e proteção da menor, e faz adivinhar um novo tipo de conflito a cair nos tribunais, à medida que a vacinação contra a covid-19 se alarga a menores. Sobretudo por divergências entre progenitores separados, mas também entre pais e outros familiares a quem foram entregues os menores, como no referido caso de Almada, onde a mãe argumenta que o risco de morrer com covid-19 é "nulo nas crianças" ou que "a decisão de vacinar crianças é meramente política e perigosa".